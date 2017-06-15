Реальность и будущее придорожного сервиса

Сегодня открыть кафе неподалеку от трассы может практически каждый, а площадку для этого можно выбрать в интернете. Однако заместитель начальника управления бытового обслуживания и общественного питания Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Лариса Комарова предупреждает: открывать подобный объект - рискованно. Тема современного состояния и перспектив развития придорожного сервиса была обсуждена на пресс-конференции в Минске.

- Объекты общественного питания на дорогах страны востребованы, и их количество достаточное, - считает Лариса Комарова. - Если брать установленный стандарт - на 30-50 километров один объект, - то у нас по стране сегодня одна подобная единица на 28 километров трассы. За 2011-2015 годы расстояние между объектами сократилось на 5,4 км, или на 16%.

По ее мнению, привлекать клиентов необходимо качеством и культурой обслуживания. Этого можно достичь благодаря конкуренции, поскольку только покупатель регулирует рынок в этой сфере.

По словам Ларисы Комаровой, иностранные гости также заметили прогресс в работе придорожного сервиса Беларуси. «Владельцы понимают, что для туристов необходимо создать целый комплекс услуг, - отметила специалист. - Хорошо, если меню в придорожном кафе сделано на иностранном языке, но желательно, чтобы кто-нибудь из персонала также владел этим языком». Акцент на мелочах поднимает уровень заведения в глазах гостя, поэтому такие вещи должны быть продуманы.

По мнению начальника отдела маркетинга и качества туристских услуг департамента по туризму Министерства спорта и туризма Беларуси Анны Муха, развитию придорожного сервиса и сферы общественного питания помогает увеличение потока туристов. «После подписания главой государства указа о безвизовом въезде граждан 80 стран наблюдается такая тенденция: по ситуации на сегодняшний день нашу страну посетили, воспользовавшись этим указом, около 23 тысяч человек (по последней информации - 25 тысяч. - Прим. авт.). Это граждане из 65 стран мира, - отметила Анна Муха. - Поэтому мы отмечаем рост интереса к Беларуси со стороны иностранных гостей с введением безвизового режима».

Перспективным фактором, который может привлечь туристов в нашу страну, является наличие электрозаправочных станций, количество которых в скором времени может увеличиться в разы. «К нам обратилась частная компания, которая создает электрические зарядные станции в России и европейских странах. План у них достаточно амбициозный: в этом году они собрались заключить инвестиционные договоры с двумя облисполкомами, чтобы им выделили земельные участки под строительство, - отметил заместитель начальника главного управления автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси Сергей Леончик. - Перспективы у них такие: сначала сделать электрозаправки на трассах М1 и М2, чтобы организовать международный маршрут для движения электрокаров. Потом они готовы перейти на остальные магистрали и в областные центры».

По словам Сергея Леончика, в планах инвестора организовать 20 электрозаправок на вышеназванных трассах. В будущем эта организация хочет создать сеть подобных станций по всей стране - всего около 500 заправок. «Но это будет происходить в зависимости от развития рынка, потому что сегодня у нас небольшое количество зарегистрированных электромобилей. Сложно также подсчитать, сколько подобных машин транзитом пересекает нашу страну», - добавил специалист.

Владислав ЛУКАШЕВИЧ

lukashevich@zvіazda.by

Фото Анатолия КЛЕЩУКА