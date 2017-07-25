Любуясь, сохранять природу

Одним из важных направлений реализации Национального плана действий по развитию “зеленой” экономики в Беларуси является развитие экологического туризма. О том, как удается найти баланс между защитой природы и привлечением посетителей на особо охраняемые природные территории, рассказал начальник управления биологического и ландшафтного разнообразия Минприроды Николай Свидинский.

Особо охраняемые природные территории играют важнейшую роль в сохранении биологического и ландшафтного разнообразия. Они способствуют сохранению в естественном состоянии редких и типичных ландшафтов, пойменных лугов, старовозрастных лесов, болотных массивов и водных объектов, играющих важную роль в формировании микроклимата и улучшении экологической ситуации. В границах ООПТ обитает около 80% видов редких и находящихся под угрозой исчезновения дикорастущих растений и около 90% таких видов диких животных.

— Одна из самых действенных мер по сохранению природного богатства страны — не вести на ценных природных территориях хозяйственную деятельность, — считает Николай Свидинский. — Но вместе с тем эти территории не должны лежать балластом, а участвовать в формировании экономических показателей регионов, а также в экологическом просвещении населения и воспитании бережного отношения к природе.

Все эти цели и включает в себя развитие в стране устойчивого экологического туризма. Сегодня на особо охраняемых природных территориях динамично развивается туристическая и рекреационная деятельность. Ежегодно национальные парки принимают около 130 тыс. туристов и отдыхающих. Наиболее популярными среди белорусов и иностранцев являются республиканские заказники “Выгонощанское”, “Споровский”, “Прибужское Полесье”, “Средняя Припять”, “Красный Бор”, “Синьша”, “Налибокский” и др. По данным специалистов, к 2020 году ожидается увеличение притока организованных туристов на ООПТ на 25 и более процентов.

— Экологический туризм на ООПТ — это важное направление развития регионов, позволяющее, сохраняя природу, повышать свое благосостояние, — отметил представитель Минприроды. — Рост посетителей природных комплексов способствует притоку инвестиций и росту уровня жизни прежде всего сельских жителей. А средства, полученные от экологического туризма, направляются на оформление экологических троп, подготовку полиграфической продукции, рекламу заказников.

Среди проблем, с которыми сегодня в сфере экотуризма сталкиваются государственные природоохранные учреждения (структуры, созданные для управления ООПТ), большой вес имеет неравномерное распределение туристов между различными природными территориями. Так, наиболее известные в стране и за рубежом заказники и национальные парки сегодня страдают от превышения рекреационных нагрузок в 1,5-3 раза, а другие, с не менее ценной и красивой природой, остаются в тени. Недостаточно активно в развитии экотуризма принимает участие местное население.

Эти и другие вопросы, напомним, легли в основу работы совместной коллегии Минприроды и Министерства спорта и туризма, состоявшуюся в сентябре минувшего года. По итогам встречи представители двух ведомств разработали план действий, необходимый, по их мнению, для улучшения ситуации в этой сфере. Недавно проект Постановления “О внесении изменений и дополнений в Постановление Совета Министров РБ от 2 июля 2014 года №649” был внесен на рассмотрение Совмина. Таким образом, стратегические направления развития экотуризма предлагается включить в Национальную стратегию развития системы ООПТ до 1 января 2030 года.

— Мы будем идти в направлении развития туристической инфраструктуры, строительства и обеспечения функционирования визит-центров, информационно образовательных комнат, — рассказал Николай Свидинский. — Продолжится со здание “зеленых” маршрутов и экологических троп на ООПТ. Особое внимание будет уделяться подготовке экскурсоводов и инструкторов-проводников со знанием иностранных языков и способностью работать с любой аудиторией, будут разрабатываться электронные путеводители.

По словам Николая Ивановича, благодаря туристической деятельности, новое развитие должно получить и государственно-частное партнерство. Так, например, местные агроусадьбы смогут актив нее размещать у себя туристов, решивших посетить тот или иной заказник.

Планируется также разработать стратегии развития экотуризма для наиболее перспективных ООПТ; заняться активным продвижением туристического продукта; разработать и внедрить систему добровольной экологической сертификации экотуристических продуктов; создать единый интернет-портал об экотуризме в нашей стране и др. При этом специалисты будут уделять внимание регулированию антропогенной нагрузки на особо охраняемые природные территории, а также реализовывать проекты международной технической помощи, направленные на устойчивое управление ООПТ и использование природного потенциала Беларуси.

Специалисты ожидают, что в результате этих действий к 2030 году будет сформирована репрезентативная (по отношению ко всем типичным и редким природным ландшафтам и биотопам) система особо охраняемых природных территорий. За счет развития туристической инфраструктуры и информационного обеспечения ее функционирования количество экотуристов увеличится не менее чем на 80%, а также будет создано не менее 500 новых рабочих мест в сельской местности и малых городах.

● 70-я Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций объявила 2017 год Международным годом устойчивого туризма в интересах развития. — Это уникальная возможность для того, чтобы повысить осведомленность общественности и лиц, принимающих решения в государственном и частном секторе, о вкладе устойчивого туризма в развитие и одновременно мобилизовать все заинтересованные стороны для совместной работы по превращению туризма в катализатор изменений к лучшему, — говорится в сообщении Всемирной туристской организации ООН. Международный год #IY2017 будет содействовать повышению роли туризма в следующих пяти ключевых областях: инклюзивный и устойчивый экономический рост; социальная инклюзивность, трудоустройство и сокращение масштабов нищеты; эффективное использование ресурсов, охрана окружающей среды и изменение климата; культурные ценности, разнообразие и наследие; взаимопонимание, мир и безопасность.

На 1 января 2017 года система ООПТ включает 1287 объектов, в том числе один заповедник, 4 национальных парка, 98 заказников республиканского значения, 297 заказников местного значения, 329 памятников природы республиканского и 568 — местного значения. Общая площадь ООПТ составляет около 1,8 млн га или 8,7 % территории страны.

Вероника КОЛОСОВА