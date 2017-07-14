Живая не-игрушка

Сегодня существует множество способов общения человека с дикими животными. Кто-то посещает зоопарки, дельфинарии, вольеры в агроусадьбах и охотугодьях, кто-то поселяет представителей фауны рядом с собой — в городских квартирах и сельских домах, а кто-то наблюдает за поведением живых существ в естественной среде. Каждый из вариантов имеет свои преимущества и недостатки. Но всегда ли при этом учитываются потребности самих животных? Можно ли по собственному желанию забирать зверей из природы и удерживать их в неволе?

Рыси из пущи — не место в вольере

В январе текущего года общественность всколыхнуло письмо, направленное из Министерства внутренних дел в Минлесхоз. В запросе звучала просьба оказать содействие в предоставлении из заказника “Налибокский” двух особей рыси для одной из частей внутренних войск МВД. Их предполагали поместить в вольер вместо умерших в прошлом году питомцев — символов части.

Зоозащитники бурно отреагировали на эту новость — ведь дикие звери, тем более краснокнижники — не игрушки, которых можно просто так забирать из природы. Но проблема разрешилась, даже не начавшись. Ведь, согласно Постановлению Совета Министров от 18.05.2009 №638 “О некоторых вопросах обращения с дикими животными и дикорастущими растениями”, чтобы изъять из дикой среды рысь или другое животное, особенно занесенное в Красную книгу, для содержания и разведения в неволе, необходимо получить разрешение Минприроды (исключение составляют лишь некоторые виды птиц, грызунов, земноводных, пресмыкающихся и др.). Но, по информации ведомства, такой запрос не поступал.

— Решение по изъятию принимается по согласованию с Национальной академией наук, — рассказывает консультант отдела биоразнообразия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Татьяна Железнова. — При этом рассматриваются различные аспекты: насколько жизнестойкая популяция, какой ущерб нанесет такое изъятие природе. В большинстве своем мы даем разрешение на изъятие только в научных целях, для природоохранных и научных организаций и учреждений. Например, чтобы поместить в демонстрационный вольер зубра резервного генофонда. Для развлечения дикое животное, тем более краснокнижное, изымать никто не будет.

— Случаи изъятия редких видов животных в нашей стране единичные, — подтверждает заведующий лабораторией териологии НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам Григорий Янута. — Для изъятия диких животных из природы нужны веские основания (все они прописаны в законодательных актах), например, болезнь или ранение зверя. Но даже в таком случае нужно понимать, что животное в неволе будет испытывать большой стресс, его поведение может быть непредсказуемым. Пробыв значательное время с людьми и затем вернувшись в дикую среду, оно не сможет воспринимать человека как хищника, могут возникнуть и другие проблемы для его жизни.

По словам ученого, обычно за разрешением на изъятие животных (например, дикого кабана или речного бобра) обращаются пользователи угодий вне периода охоты.

Как дикие животные появляются в зоопарках, цирках и в наших домах?

— Поскольку просто так изъять из дикой среды животное нельзя, чаще всего у граждан содержатся звери и птицы, которые уже не одно поколение разводятся в неволе, — поясняет Татьяна Железнова.

При этом, согласно Закону Республики Беларусь “О животном мире”, дикие животные, содержащиеся и (или) разведенные в неволе (включая их потомство, достигшее возраста трех месяцев), подлежат регистрации. Эту процедуру должны пройти представители фауны, относящиеся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, либо являющиеся образцами СИТЕС (Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения). Регистрируются и животные, которые изымаются из дикой среды на основании разрешений, выдаваемых Минприроды.

Специалисты природоохранного ведомства регистрируют дикое животное после проверки законности владения им, легальности его нахождения на территории Беларуси, а также удостоверившись, что место содержания отвечает биологическим и физиологическим особенностям данного вида.

Все эти условия возлагают на граждан большую ответственность. Поэтому, прежде чем приобрести дикое животное, нужно тщательно изучить характеристики вида, понять, сможете ли вы выполнить все требования, предъявляемые к его содержанию, а также узнать, что необходимо для получения разрешительных документов на перемещение. Ведь, согласно положениям конвенции СИТЕС, купив, например, удава за пределами Беларуси, завезти его в нашу страну без разрешения не получится. Каждый образец СИТЕС включен в одно из трех приложений, которые накладывают определенные обязательства на владельцев этих животных при перемещении через границу.

— Если проанализировать случаи регистрации диких животных в нашей стране у частных лиц, то окажется, что в качестве своих экзотических питомцев белорусы чаще всего выбирают рептилий (змей, различных ящериц, черепах), а также попугаев, — рассказывает Татьяна Железнова. — Примечательно, что большинство владельцев ответственно подходят к выполнению условий и требований, предъявляемых к содержанию диких животных. Об этом говорит и многочисленное потомство, которое также регистрируется в Минприроды. Животные размножаются — а это один из главных признаков того, что они чувствуют себя комфортно.

Любые сделки (купля, продажа, обмен, дарение) с незарегистрированными дикими животными запрещаются, а статьями 15.32 и 15.33 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях предусмотрена ответственность за незаконное перемещение таких животных через границу и их несвоевременную регистрацию.

Селфи с... львенком

Но, к сожалению, не всегда владельцы экзотов думают о благе своих питомцев. Так, в минувшем году в Минске появилась девушка, которая предлагала львенка в аренду для фотосессий. Зоозащитники были возмущены тем, что опасное, пусть и молодое, животное содержалось не в специальном вольере, а в однокомнатной квартире хозяйки, и к тому же эксплуатировалось в коммерческих целях...

По словам Татьяны Железновой, лев подпадает под действие Конвенции СИТЕС (II Приложение) — для его перемещения требуется разрешение страны-экспортера на вывоз. Чтобы отследить, куда попало животное, некоторые стороны Конвенции присылают уведомление о его прибытии на территорию другого государства. В Российской Федерации, откуда приехал львенок, такой механизм оповещения не практикуется. Поэтому выявить его нахождение в Беларуси было сложно.

Представители территориального органа Минприроды изучили документы на хищника, несколько раз посещали квартиру его владелицы — условия содержания львенка Зары не отвечали требованиям законодательства. Но нарушения не были устранены и после выдачи предписаний, проведения профилактических бесед. Для решения проблемы были привлечены ученые Академии наук Беларуси. Хозяйке львенка предложили поместить его в Гродненский зоопарк, но девушка выбрала другой путь — не предупредив, она уехала в Россию.

— Эта история должна стать уроком для тех, кто задумывается о приобретении такого зверя, — считает Татьяна Железнова. — Содержание хищника в стесненных условиях — настоящее издевательство над животным. К тому же дикие кошки — не игрушки, и, как бы вы не относились друг к другу, и тигр, и лев никогда не будут домашними — это большой риск для владельца и окружающих.

По словам специалиста, в Минприроды очень благодарны общественности за внимание к этой проблеме и своевременное оповещение компетентных органов. Чтобы в будущем избежать таких случаев, планируется проработать вопрос о взаимодействии с Российской Федерацией при перемещении образцов СИТЕС через внутреннюю границу Союзного государства. Сегодня также идут переговоры о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях, чтобы включить в статью 15.32 КоАП пункт о возможности конфискации дикого животного. Сейчас за нарушение требований к содержанию и (или) разведению в неволе диких животных, их транспортировке предусмотрены только штрафные санкции.

Спасение животного — дело рук специалистов Несмотря на то, что изъятие животных из дикой среды регулируется природоохранным законодательством, многие граждане, увидев раненных или больных на вид представителей дикой фауны, пытаются их “спасти” самостоятельно. Но какими бы добрыми не были их помыслы, самовольное изъятие и перемещение животных — это нарушение законодательства.

В январе 2017-го в Лидском районе некий зверь, предположительно енотовидная собака, укусил двух летнего мальчика. Как рассказал сотрудникам райгоринспекции при родных ресурсов и охраны окружающей среды отец ребенка, пострадавшее животное он увидел на обочине и забрал его с собой, чтобы показать ветеринару. По дороге решил заехать домой, где очнувшийся зверь и укусил мальчика.

К счастью, травмы оказались не очень серьезными, но эта история показала, насколько опасно бывает не знать правил и норм законодательства при встречах с дикими животными. Ведь енотовидная собака — один из главных переносчиков бешенства.

— В нашей стране по-прежнему актуальна проблема, когда люди, сочувствуя птицам или другим диким животным, самовольно изымают их из дикой среды, несут к себе домой, пытаясь вылечить и найти им дом, — рассказала Татьяна Железнова. — Руководствуясь благими намерениями, граждане подвергают опасности и свою жизнь, и жизнь самого животного.

В случае встречи со зверем не стоит приближаться к нему, брать на руки. Лучше сразу обратиться в компетентные службы — подразделения Минприроды, МЧС или милицию. На место находки выезжают сотрудники природоохранных служб, лесхозов, ветеринарные врачи, представители местных органов власти. Только эта комиссия может определить, нуждается ли животное в помощи, нужно ли забирать его из природы и отправлять на реабилитацию, если она возможна.

Зоопарки: жестокость или шанс на новую жизнь?

В 2014 году посетители Калинин градского зоопарка (Россия), пытаясь привлечь внимание рифовой акулы, стучали по стеклу аквариума, чем довели ее до бешенства. Не вы держав постоянного шума, животное начало метаться по аквариуму и биться о стены. Ихтиологи выявили у акулы повреждения носа и глаза.

Чтобы уберечь пострадавшее животное, сотрудники зоопарка временно изолировали его от посетителей, закрыли аквариум и начали добавлять в воду специальные успокаивающие препараты...

За многие столетия и даже тысячелетия существования зоопарки мира претерпели множество изменений. Первые небольшие коллекции животных спустя время использовались для развлечения с последующим убийством. В Новое время зоопарки стали научно-исследовательскими учреждениями по изучению физиологии животных, затем — центрами их размножения в неволе, сохранения исчезающих видов и возвращения их в природу. Но до сих пор эти учреждения вызывают множество вопросов у зоозащитников и любителей природы.

По словам Татьяны Железновой, основной целью создания зоопарков сегодня является не демонстрация животных, а сохранение их генофонда. Многие виды, которые были уничтожены в дикой среде, успешно вернулись в природу благодаря особям, сохранившимся в зоопарках. Так были реализованы программы по скрещиванию, восстановлению и выпуску в дикую среду популяций оленя Давида, лошади Пржевальского, и, конечно же, зубра европейского.

— Научная работа по изучению видов и пропаганда сохранения и устойчивого использования биологического разнообразия — хоть и сопутствующие, но также важные задачи, — считает представитель Минприроды. — При правильном построении работы у посетителей этих учреждений развивается чувство ответственности и любви к природе.

В Минском зоопарке сегодня обитает около 500 видов животных, или более 2,5 тыс. особей. Среди них и привычные для Беларуси, и экзотические виды. Например, в павильоне “Экзотариум” проживает около 80 видов — это и рыбы, и рептилии, и млекопитающие из Южной Америки.

— Животные попадают к нам из разных мест, — рассказала младший научный сотрудник Минского зоопарка Елена Бодрова. — Чаще всего они привозятся из других зоопарков — в результате купли-продажи или обмена. Причем это только те животные, которые были разведены, выращены в неволе, и в дикой природе не смогут выжить. Наша задача — создать им благоприятные условия, приближенные к природным.

Новоприбывший житель зоопарка, как и другие его обитатели, обязательно осматривается врачом-ветеринаром, проходит процедуру проверки документов и регистрацию, изучаются сведения о его особенностях, сделанных прививках.

Важным и ценным событием прошлого года для столичного зоопарка стало рождение крокодиловых кайманов. Пока молодые хищники, как и их родители, обитают в павильоне “Ориноко”, но, возможно, в будущем они переедут в другое учреждение — Минский зоопарк является членом Евроазиатской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов, и в рамках этой структуры участвует в программе по разведению диких животных в неволе.

По словам Елены Бодровой, животные по-разному адаптируются к жизни в новом доме. Например, амфибии достаточно быстро привыкают к человеку. К млекопитающим, как более высокоорганизованным организмам, специалисты зоопарка применяют некоторые виды дрессировки, чтобы кормить и ухаживать за ними. Для безопасной выкладки пищи кошачьим (тиграм, львам) зоотехники используют систему запоров. Спустя некоторое время хищники уже знают, когда наступит обед или ужин. Но даже при постоянном общении сотрудников зоопарка с животными последних приручать запрещено — они всегда должны оставаться дикими.

В Минском зоопарке посетителям нельзя кормить животных. Исключение составляет лишь контактная площадка, где обитают, в основном, козы и овцы, которых периодически меняют.

— Для каждого животного разработан рацион: определено, сколько необходимо пищи для полноценного и здорового питания. И дополнительный корм может только навредить, — говорит Елена Бодрова. — Но люди старше 18 лет, которым небезразлична судьба зверей, могут поучаствовать в их жизни по-другому — например, помочь в подготовке еды, уборке территории. При этом прямого контакта с обитателями зоопарка волонтеры не имеют.

Татьяна Железнова считает, что, несмотря на желание многих людей видеть животных, содержащихся в неволе, в естественной среде, зоопарки закрывать нельзя. Нет необходимости и в значительном расширении вольеров — все помещения для содержания животных созданы с учетом потребностей последних и отвечают международным стандартам. При этом некоторые виды в зоопарках нашей стране живут более свободно, чем в соседних Польше и Прибалтике.

— Специалисты Минприроды проверяют условия содержания животных в зоопарках — соответствуют ли они требованиям, разработанным с участием ученых, и другим нормам законодательства, — говорит консультант отдела биоразнообразия. — Зоозащитники говорят, что в мире закрываются зоопарки. Мы изучаем международную практику, и должна сказать, что многие подобные учреждения меняют название, находят несколько другой вариант для сохранения животных. Но при этом в этих центрах звери так же содержатся в клетках и на демонстрации животных так же зарабатываются деньги...

Центр по спасению и реабилитации диких животных, попавших в бедственное положение, появится в Минске. Создание центра планируется на базе Минского зоопарка — у учреждения есть квалифицированные специалисты, а также свободные площади с вольерами, отделением для медперсонала, которые можно использовать для реабилитации диких животных с их последующим выпуском в дикую среду. В ближайшее время авторам проекта предстоит решить вопрос карантина для спасенных животных — каждое из них при поступлении на территорию зоопарка должно иметь соответствующий документ, гарантирующий его ветеринарную безопасность, чтобы исключить возможность заражения остальных обитателей зоопарка. — Мы сейчас рассматриваем несколько вариантов — от создания отделения на базе одной из столичных организаций до строительства отдельного помещения за пределами Минского зоопарка, — рассказала Татьяна Железнова.

Погладить енота может быть опасно

Контактные зоопарки в нашей стране появились относительно недавно — в столице первый из них был открыт в 2015 году. И практически с начала их деятельности зоозащитники выступали против таких учреждений. По их мнению, в контактных зоопарках животные находятся в постоянном стрессе от общения с людьми; и обитатели, и посетители подвергаются опасности, ведь предсказать поведение зверей невозможно; кроме того, торговые центры не подходят для размещения контактных зоопарков.

По словам Татьяны Железновой, во время проверок, которые специалисты территориальных подразделений Минприроды провели совместно с учеными Академии наук, в контактных зоопарках были выявлены нарушения, которые касались регистрации животных, норм площади вольеров, температуры и освещения. Все они были устранены.

Другие ведомства также следят за соблюдением в контактных зоопарках санитарных правил, требований безопасности и т.п. Но, в общем, правовое регулирование деятельности этих учреждений пока не определено. Специалисты ожидают, что эту проблему удастся решить с принятием закона “Об обращении с животными”, проект которого сейчас находится на рассмотрении в Парламенте.

В одном из контактных зоопарков сети “Страна Енотия” насчитывается около 20 видов диких животных. Среди них как экзоты (енотполоскун, носуха, сурикаты, фиджийская игуана, бурундук, утка-мандаринка), так и представители белорусской фауны (грызуны, птицы, козы и овцы).

— Прежде чем попасть в зал, животное (все они рождены или выращены в неволе) проходит 10-дневный карантин — специалисты наблюдают, как оно ест, как относится к людям, — рассказывает сотрудница зоопарка Александра Можаровская. — Когда мы видим, что животное готово, выпускаем его к другим питомцам. При этом всегда предупреждаем посетителей о новичке.

С кормлением животных, по словам Александры Можаровской, также все в порядке: сотрудники зоопарка кормят взрослых особей два раза в день, а малышей — три раза. Регулируется вопрос и участия в этом посетителей: кормить зверей можно не всегда и не всех из них, к тому же делать это можно только кормом зоопарка, специально подобранным для его обитателей.

Чтобы животные и люди не пострадали в результате общения, посетители контактных зоопарков должны соблюдать определенные правила: нельзя трогать животных без разрешения, резко двигаться, кричать, бросаться едой, просовывать руки в сетки и др. За тем, чтобы дети не переусердствовали в поглаживании зверей, следят смотрители. Для каждого обитателя предусмотрен домик на случай, если животное устанет от общения или решит поспать.

Но, несмотря на все предпринимаемые меры, периодически появляются сообщения о травмах, которые получают посетители контактных зоопарков. Так, в октябре прошлого года в Гомеле лиса укусила за лицо двухлетнего ребенка, а в конце января 2017-го в Бресте енот цапнул за палец женщину, которая попыталась отодвинуть любопытного зверька от своей внучки.

— Даже если животные уже несколько поколений содержатся в неволе, они все равно остаются дикими, — говорит Григорий Янута. — Обычно они не проявляют агрессии, воспринимают человека как кормильца, но в критический момент даже хомячки могут поранить. Поэтому при посещении контактных зоопарков нужно соблюдать меры предосторожности и стараться не причинять боли зверькам.

Стремясь приручить дикое животное или пытаясь его уберечь от опасностей дикой среды, человек часто забывает, что и лиса, и лягушка, и птица — живые существа, а совсем не объекты для забавы. Изымая его из дикой среды или покупая в зоомагазине, наблюдая за хищниками в клетках зоосада или стремясь погладить милого зверька в контактном зоопарке, мы все в какой-то мере несем ответственность за их благополучие и даже жизнь. И только в наших силах сделать так, чтобы животные не страдали от наших необдуманных действий и поспешно принятых решений.

Вероника КОЛОСОВА, Екатерина КИРЕЕВА