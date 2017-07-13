Чистая энергия

Сегодня во всем мире все больше отдают предпочтение возобновляемой, экологически чистой, “зеленой” энергетике, а также новым технологиям энергосбережения. В нашей стране есть все возможности для использования современных технологий производства энергии (ветро/, гидро/, солнечных установок). Также мы способны реализовать подписанные положения Парижского соглашения по климату через снижение вредных выбросов в атмосферу, убежден исполнительный директор ассоциации “Возобновляемая энергетика”, доктор философии МАИТ в области информационных технологий Владимир Нистюк.

Достижения и перспективы

— Белорусские эксперты в сфере возобновляемой энергетики ратуют за дальнейшее развитие этой отрасли и более рациональное использование вторичных ресурсов, — говорит Владимир Петрович. — Наша организация появилась в 2009 году, и за это время мы достигли значительных результатов. У нас налажены контакты с зарубежными партнерами, у которых большой опыт в “зеленой” энергетике. Членами нашей ассоциации являются Департамент по энергоэффективности Государственного комитета по стандартизации, Республиканский институт профессионального образования, Международный экологический институт им. А.Д. Сахарова БГУ, ОАО “Гродногазстройизоляция”, даже одно из оборонных предприятий.

Можно сказать, что энергия воды — традиционный для Беларуси источник: еще в 1950-е годы в стране насчитывалось около 150 малых ГЭС (из-за дешевизны других видов энергии их позднее закрыли). Сегодня ассоциация “Возобновляемая энергетика” воссоздает малые ГЭС, а также уделяет внимание современным разработкам. По данным на начало 2017 года, в стране насчитывается 17 мини-ТЭЦ на древесном топливе суммарной мощностью 79,6 МВт, 17 биогазовых установок, 72 ветроэнергетические установки, 40 фотоэлектрических станций, а также 50 ГЭС. Порядка 80% таких объектов спроектированы, смонтированы, обслуживаются и эксплуатируются специалистами этой организации. В общем энергобалансе страны доля электроэнергии, полученной из возобновляемых источников, составила 0,8%.

Ассоциация занимается и подготовкой кадров, “зеленых” энергетиков, ведь новой отрасли нужны профессионалы. Международный экологический институт им. А.Д. Сахарова БГУ ежегодно выпускает всего 25 специалистов — это недостаточное наполнение кадрами. Руководство ассоциации обращалось во все регионы страны с вопросом, сколько специалистов среднего звена (техников, рабочих для обслуживания объектов и др.) понадобится для объектов альтернативной энергетики к 2020-му году. За исключением Витебской области, все ответили, что нужды в таких специалистах нет, достаточно электрикам пройти дополнительный курс обучения...

Анатолий Смирнов, кандидат технических наук, директор компании НПООО “Малая энергетика”, дал комментарий по поводу действующих в Беларуси высоких коэффициентов для возобновляемых источников энергии при продаже в систему ГПО “Белэнерго”:

— Повышенные тарифы на “зеленую” энергию — это своеобразные привилегии для инвесторов, которые помогают быстрее вернуть свои капиталовложения. После этого стоимость отопления в холодный период и электроэнергии в целом будет значительно ниже. Опыт Германии продемонстрировал это на практике.

Белорусам нужна “экотолока”

Сегодня в нашей стране насчитывается около 200 крупных и более 1,7 тыс. малых полигонов по складированию твердых бытовых отходов.

Виталий Шаблов, директор ООО “Завод аэроэнергопром”, рассказал, что специалистами предприятия была разработана новая экологически чистая технология утилизации твердых бытовых отходов, хорошо зарекомендовавшая себя за рубежом (была куплена европейскими инвесторами). Директор отметил, что 25 млн тонн отходов, ежегодно образующихся в Беларуси, — это прекрасный энергетический, а также топливный ресурс, который можно успешно использовать. По его словам, уже разработаны проекты мобильных установок для полигонов отходов в небольших городах. Однако есть проблемы финансирования таких проектов.

— Существует хорошая возможность финансирования частными компаниями, а также простыми дольщиками, — добавил Виталий Шаблов. — Так была построена Национальная библиотека в Минске, так строятся храмы в нашей стране.

Эксперт Министерства энергетики и экономики Германии Клаус Якоби отметил, что свою “зеленую” энергетику немцы сделали сами. Для этого достаточно создать фонд, в который поступят средства от населения, подготовить соответствующую документацию и осуществить проект. Инициатива людей — главный козырь “зеленых” проектов, ведь они вкладывают деньги в чистую энергетику, в свое будущее. И сегодня многие туристы, пролетая на самолете над Германией, говорят, что пролетают над полями “ветряков”. К слову, многие из ветрогенераторов модернизируются, их мощность постоянно увеличивается.

Сегодня Европа твердыми шагами идет по пути отказа от ископаемого топлива (“энергетический поворот”) к “зеленой” энергии. А у Беларуси есть не только наглядный пример, но и потенциальный партнер в вопросах чистой энергетики.

Ольга ПРОЛЮК